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Росія вивозить із окупованого Криму документацію – Центр нацспротиву

Ілюстраційне фото. Із території окупованого Криму за Керченською протокою видно пожежу на нафтобазі біля Кримського мосту в селищі Волна в Краснодарському краї Росії, 3 травня 2023 року

Представники російської влади вивозять з окупованого Криму секретні документи, повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій 24 травня.

«На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

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Центр національного спротиву додає, що отримує інформацію від українських партизан на окупованих територіях.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що російські війська вивозять документацію з окупованого Енергодару.

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