Квартира Зеленської в Ялті та офіс Меджлісу – Аксьонов заявив про «націоналізацію майна ворогів Росії»

Російська влада окупованого Криму вирішила націоналізувати квартиру родини президента України Володимира Зеленського. Про це 24 травня повідомив російський голова півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, російський парламент Криму націоналізує великі виноробні підприємства, банківські структури, квартиру, яка належить дружині Володимира Зеленського та «інше майно всіх, що сприяють терористичному режиму в Україні».

У підписі під відео Аксьонов пояснив, що йдеться про квартиру в Ялті, якою володіє Олена Зеленська.

Раніше цього місяця в Сімферополі відбулося захоплення кафедрального собору Православної церкви України (ПЦУ).