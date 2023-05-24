У Росії кримськотатарського активіста Сейтосманова засудили до 18 років колонії

Південний окружний військовий суд Росії засудив кримськотатарського активіста, фігуранта «справи кримських мусульман» Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» 24 травня.

«Перші чотири з них Ернес проведе у в’язниці – найважчі умови. Потім Сейтосманова відправлять до виправної колонії. Після звільнення суд призначив йому півтора роки обмежень», – йдеться у повідомленні.

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Обмеження полягатимуть у необхідності відмічатися в російській Федеральній службі виконання покарань двічі на місяць, не залишати будинок з 10 вечора до 6 ранку, не відвідувати публічні заходи, а також не міняти місце проживання та роботу без повідомлення.

«Попри таке жорстке покарання, я, чесно кажучи, захоплююсь Ернесом. Він не втрачає духу, гідно зустрів той страшний вирок за злочин, якого, я переконаний, він не чинив», – прокоментував вирок адвокат Олексій Ладін.

Захист має намір оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях.

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Сейтосманова заарештували після російських обшуків у лютому 2022 року. Тоді одразу в кількох районах Криму російські силовики затримали чотирьох людей: Ансара Османа, Марлена Мустафаєва, Ернеса Сейтосманова і Аметхана Абдулвапова.

Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу, в тому числі в Україні. «Меморіал» визнав політв’язнями фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».