Крим: у Стрілецькій бухті Севастополя чути стрілянину

У районі Стрілецької бухти в центральній частині окупованого Севастополя об 11:40 ранку 31 травня було чути безладну стрілянину зі стрілецької зброї, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг скидався на дії при збиванні об’єктів. На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону. В акваторії бухти – місце стоянки військових кораблів.

Напередодні в акваторії бухти спостерігалася активність російських військових, було чути звуки роботи суднового генератора.

Читайте також: Розвідка Британії прокоментувала російські навчання біля Кримського мосту

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

Підконтрольний Росії голова півострова Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.