Удар безпілотників по Криму: Аксьонов заявив про влучання у склад боєприпасів

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про удар безпілотників по півострову. За його словами, було нейтралізовано 11 дронів.

При цьому Аксьонов заявив, що було влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі, а уламками БПЛА пошкоджений приватний будинок у Кіровському районі.

«З міркувань безпеки призупинений рух залізницею у Джанкойському районі й автомобільною трасою Джанкой–Сімферополь», – додав він.

Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити інформацію про вибухи на півострові.

Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

22 липня Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що українські війська вдарили по нафтобазі та складі армії Росії в окупованому Криму. Перед цим окупаційна влада Криму заявила про детонацію на складі боєприпасів на півострові. У місцевих соцмережах повідомляли про пожежу на нафтобазі поблизу авіабази «Октябрськоє». Залізниця на півострові зупинила роботу.

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