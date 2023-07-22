Крим: Аксьонов заявив про детонацію боєприпасів та евакуацію, залізниця зупинена

Внаслідок атаки дрона 22 липня відбулася детонація на складі боєприпасів – заявив російський голова Криму Сергій Аксьонов, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів, також зупинено роботу залізниці. При цьому чиновник стверджує, що руйнувань та постраждалих, за попередніми даними, немає.

«Ухвалене рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено зупинити рух Кримської залізниці. Розраховуємо, що наслідки НП будуть усунені у стислий термін», – написав він.

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Телеграм-канали раніше писали, що безпілотник атакував російську нафтобазу у Червоногвардійському районі. У тому районі розташована російська авіабаза «Октябрьскоє». Окупаційна влада Криму заявила про атаку дронів на півострів.

Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.