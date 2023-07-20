У Севастополі знову лунають вибухи, про навчання не попереджали

У окупованому Севастополі вранці 20 липня чути звуки стрілянини та вибухів, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, гучні звуки розривів чути з району Козачої бухти. Про звуки вибухів у місті також повідомляють російські телеграм-канали із Севастополя.

Російська влада міста про навчання не попереджала.

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Раніше російський голова Криму Сергій Аксьонов заявляв про атаку безпілотників на півострів.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.