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У Севастополі знову лунають вибухи, про навчання не попереджали

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів

У окупованому Севастополі вранці 20 липня чути звуки стрілянини та вибухів, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, гучні звуки розривів чути з району Козачої бухти. Про звуки вибухів у місті також повідомляють російські телеграм-канали із Севастополя.

Російська влада міста про навчання не попереджала.

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Раніше російський голова Криму Сергій Аксьонов заявляв про атаку безпілотників на півострів.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

Старокримський полігон: що відомо про місце у Криму, де горять і детонують російські боєприпаси? (відео)
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Старокримський полігон: що відомо про місце у Криму, де горять і детонують російські боєприпаси? (відео)

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