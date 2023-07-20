У Севастополі знову лунають вибухи, про навчання не попереджали

У окупованому Севастополі вранці 20 липня чути звуки стрілянини та вибухів, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
За його словами, гучні звуки розривів чути з району Козачої бухти. Про звуки вибухів у місті також повідомляють російські телеграм-канали із Севастополя.
Російська влада міста про навчання не попереджала.
Читайте також: Суд РФ переніс розгляд апеляції у справі кримського політика Нарімана Джеляла – «Кримська солідарність»
Раніше російський голова Криму Сергій Аксьонов заявляв про атаку безпілотників на півострів.
Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ