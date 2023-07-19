Суд РФ переніс розгляд апеляції у справі кримського політика Нарімана Джеляла – «Кримська солідарність»

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції у російському Сочі переніс розгляд апеляційної скарги на вирок кримськотатарському політику Наріману Джелялу та братам Ахтемовим, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Повідомляється, що засідання перенесли через те, що підсудних не ознайомили з усіма доповненнями до скарги від інших учасників процесу. Клопотання про те, щоб засідання перенесли, подали Наріман Джелял, Асан та Азіз Ахтемови, а також їхні захисники – їм своєчасно не вручили документи, щоб вони могли ознайомитись з ними до початку процесу. Усі вони попросили дати час, аби повністю вивчити матеріали. Суд переніс початок процесу на 27 липня.

На засідання, яке проходило по відеоконференції з Верховним судом у Криму, приїхали дружина Нарімана Джеляла Левіза та дружини братів Ахтемових — Рєпіка та Аділі. За їхніми словами, до зали допустили лише десятьох слухачів, лише кілька друзів політв’язнів змогли їх побачити.

«Хлопці почуваються більш-менш нормально. Дуже були раді побачити нас, вони й самі втрьох довго не бачилися», – розповіла Аділі Ахтемова.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня 2022 року оголосив вирок фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному – політику та активісту Наріману Джелялу (за документами – Джелялову) та братам Азізу та Асану Ахтемовим. Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі строком на 1,5 роки.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.

МЗС України назвало ці вироки ганебними.