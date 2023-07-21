Керченський міст «має бути нейтралізований» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 липня, що Керченський міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і має бути нейтралізований. Про це повідомляє CNN.

«Керченський міст, це не просто логістична дорога, це дорога, яку використовують для постачання боєприпасів на війну, і це робиться щодня», – сказав Зеленський на Аспенському безпековому форумі, де він виступив по відеозвʼязку.

Зеленський вважає міст продовженням російського злочину окупації Криму, він назвав споруду «ворожим об’єктом, побудованим поза законом, поза міжнародними законами та всіма чинними нормами».

«Зрозуміло, що це наша мета. Будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована», – наголосив Зеленський.

Президент України також підтвердив, що метою його уряду є «повернути весь Крим». «Це наша суверенна територія, невід’ємна частина нашої держави», – сказав він.

Україна офіційно не брала на себе відповідальність за атаку Керченського мосту, в результаті якої на початку цього тижня загинули двоє людей, які в цей момент незаконно перетинали українсько-російський кордон.

Здійснена 17 липня атака стала другою – у жовтні 2022 року під час перетину мосту вибухнула цистерна з пальним.