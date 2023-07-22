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Аксьонов заявив про наліт дронів на Крим – соцмережі пишуть про пожежу на нафтобазі

Сергій Аксьонов заявив, що українські дрони атакували інфраструктурні об’єкти в Красногвардійському районі

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив про наліт дронів по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Противником здійснена спроба нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють всі профільні служби», – написав він.

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Місцеві телеграм-канали стверджують, що безпілотники атакували російську нафтобазу, що призвело до пожежі на ній. У тому ж районі також розташована військова авіабаза «Октябрьскоє».

Редакція не може оперативно підтвердити цю інформацію. Українська сторона не коментувала ці повідомлення.

В окупованому Севастополі вранці 20 липня було чути звуки стрілянини та вибухів, згодом окупаційна влада пояснила їх навчаннями.

Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

Старокримський полігон: що відомо про місце у Криму, де горять і детонують російські боєприпаси? (відео)
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Старокримський полігон: що відомо про місце у Криму, де горять і детонують російські боєприпаси? (відео)

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