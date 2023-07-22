Аксьонов заявив про наліт дронів на Крим – соцмережі пишуть про пожежу на нафтобазі

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив про наліт дронів по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Противником здійснена спроба нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють всі профільні служби», – написав він.
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Місцеві телеграм-канали стверджують, що безпілотники атакували російську нафтобазу, що призвело до пожежі на ній. У тому ж районі також розташована військова авіабаза «Октябрьскоє».
Редакція не може оперативно підтвердити цю інформацію. Українська сторона не коментувала ці повідомлення.
В окупованому Севастополі вранці 20 липня було чути звуки стрілянини та вибухів, згодом окупаційна влада пояснила їх навчаннями.
Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.
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