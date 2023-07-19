Із Криму евакуюють людей, Путін боїться арешту: Росія слабшає на всіх фронтах?

В руках зі зброєю: як цивільні жінки в Україні вчаться стріляти

Внаслідок масштабного вторгнення Росії, яке триває вже 17-й місяць, у Києві для цивільних відкрили курси з навичок виживання. Із 2000 людей, які записалися, майже 70% – жінки, які хочуть вміти захистити не лише себе, а й своїх дітей та близьких