Із Криму евакуюють людей, Путін боїться арешту: Росія слабшає на всіх фронтах?

- Росія другу ніч поспіль атакує Одесу: ракетами та дронами. Пошкоджені термінали морського порту, адмінбудівлі прокуратури та райсуду, кладовище та багатоповерхівки. Внаслідок атаки на порт знищені 60 тисяч тонн зерна, заявив український міністр аграрної політики Микола Сольський.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Тим часом у Криму – вибухи на полігоні. Окупаційна влада окупованого півострова вже оголосила про евакуацію людей. Які масштаби і як це впливає на спроможність російської армії?
- У Білорусь продовжують прибувати колони «вагнерівців». У ЄС досягли прориву в дискусіях щодо санкцій проти Білорусі – їх можуть запровадити вже невдовзі. До всього Європарламент закликає Гаагу виписати ордер на арешт Лукашенка.
- А от Путін таки не поїде у ПАР, де його мали б заарештувати через ордер Гааги. Раніше президент ПАР оголосив, що Росія погрожувала війною в разі спроби арешту її президента. Врешті Путін виступить по відеозв’язку, а країну представлятиме Лавров. Докладніше – у «Свобода Live».
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