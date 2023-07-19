Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Із Криму евакуюють людей, Путін боїться арешту: Росія слабшає на всіх фронтах?

  • Росія другу ніч поспіль атакує Одесу: ракетами та дронами. Пошкоджені термінали морського порту, адмінбудівлі прокуратури та райсуду, кладовище та багатоповерхівки. Внаслідок атаки на порт знищені 60 тисяч тонн зерна, заявив український міністр аграрної політики Микола Сольський.
  • Тим часом у Криму – вибухи на полігоні. Окупаційна влада окупованого півострова вже оголосила про евакуацію людей. Які масштаби і як це впливає на спроможність російської армії?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Конкурент Трампа в Республіканській партії назвав війну в Україні «вторинним інтересом» США 124531 views

2

Лубінець: семирічну дівчину, яку бельгійський суд забрав в української біженки, повернули додому 37807 views

3

Український контрнаступ «далекий від провалу» – генерал США Міллі 30816 views

4

Президент ПАР попросив у МКС дозволу не заарештовувати Путіна 29521 views

5

В Криму горить полігон, окупаційна влада оголосила евакуацію з прилеглої зони 18052 views

6

Нічна атака: всі російські дрони збили під Києвом, голова Одещини заявляє про «потужну атаку» 12251 views

7

Атака на Одещину: пожежі, поранені цивільні, пошкоджені будинки – ОК «Південь»  6529 views

8

В ОК «Південь» назвали можливі зміни на фронті після підриву Керченського мосту 5103 views

9

Депутати Європарламенту закликали МКС розглянути ордер на арешт Лукашенка 4501 views

10

Майже 3 тисячі споживачів на Одещині лишилися без світла через нічний обстріл – Міненерго 2981 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG