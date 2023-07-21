У Держдуму внесли законопроєкт про позбавлення наданого при народженні громадянства РФ за «дискредитацію» армії

У Держдуму РФ внесли законопроєкт щодо позбавлення громадянства Росії, отриманого від народження, за «дискредитацію» армії, дезертирство та заклики до екстремізму.

Як пише російська служба Радіо Свобода, з пропозицією виступили члени Ради Федерації від анексованих Криму та Севастополя, а також так званої «ЛНР».

Документ опубліковано у базі даних Держдуми РФ. Конституційна заборона на позбавлення громадянства росіянами, які отримали його від народження, автори пропонують обійти, назвавши позбавлення громадянства не позбавленням, а «припиненням».

Автори ідеї, які самі мають набуте громадянство, пропонують депутатам Держдуми внести поправки до ухваленого у квітні 2023 року закону, згідно з яким позбавити громадянства за вказані злочини можна не тільки тих, хто його набув, але кому громадянство дісталося від народження.

Кремль поки не висловлював свою позицію щодо законопроєкту.

Крім того, пропонується позбавляти громадянства РФ людей, які створюють «загрозу національній безпеці», незалежно від того, набуте воно чи отримане при народженні.

У квітні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про позбавлення набутого громадянства за так звані фейки про армію та її «дискредитацію». Згідно з законом, позбутися російського громадянства можна буде не лише за скоєння терористичних та екстремістських кримінальних злочинів, а й на підставі висновку ФСБ, що дії громадянина «створюють загрозу національній безпеці» Росії. Позбавити російського паспорта можуть і тих, хто визнаний винним в ухилянні від проходження військової служби, дезертирстві, а також участі у діяльності «небажаної організації».