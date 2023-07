Хімічна атака: що загрожує ЗСУ та цивільному населенню у разі підриву заводу «Кримський титан»

До 24 лютого роботу заводу «Кримський Титан» було добре видно з найближчих сіл Херсонської області, підконтрольних Україні. Але після повномасштабного вторгнення Росії хімічне підприємство випало з поля зору. 12 червня в ГУР Міноборони України повідомили: «Титан» замінований». Що буде, якщо російські військові підірвуть завод? Чи постраждають ЗСУ і країни НАТО? І як врятуватися в перші хвилини катастрофи?

Навіщо РФ підривати «Кримський титан»?

Причин знищувати унікальне підприємство, найбільший у Східній Європі виробник діоксиду титану, в Росії є декілька.

«Це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо по ЗАЕС і по інших об’єктах. Також це сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі рашистських окупантів, і, власне, Путін не приховує того, що деіндустріалізація України – це геноцидна практика, яка є складовою цієї війни Росії проти України», – вважає представник ГУР Андрій Юсов.

Також, можливо, «Кримський Титан» замінували через контрнаступ ЗСУ на півдні України.

«Я не виключаю, що росіяни можуть використати таку собі хімічну атаку у випадку наступу наших збройних сил на півночі Криму. От саме з цим може бути пов’язане і мінування «Кримського титану» і підвищена увага російських військових до нього», – припускає керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

Тим часом влада Криму, призначена Кремлем, на застереження ГУР реагує глузуваннями.

«З таким самим успіхом вони могли б призначити свого намісника на Місяці та заявляти, що періодично на ньому висаджуються, що Місяць є невід'ємною частиною України. Суть заяви не менш ірраціональна. Ми щось таке мінуємо, що вибухне і разом із сімома областями України та Туреччиною. Що може так рвонути, балабол не уточнив. Зрозуміло, став би уточнювати, виглядав би ще дурнішим. Хоча, здавалося б, куди ще більше», – заявив російським журналістам спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов.

Які країни зачепить забруднення?

За інформацією ГУР, найбільше від вибуху на «Титані» постраждають окуповані північ Криму – це Армянськ та Красноперекопський район, і південь Херсонської області. Глобально, теракт на такому хімпідприємстві вплине на екологію далеко за межами України, – припускають деякі екологи.

«Це буде справжня спровокована техногенна екологічна катастрофа. Це така хімічна бомба, тому що хімічних елементів там досить багато і масштаб може справді бути міждержавний», – вважає президентка Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW) Людмила Циганок.

«Якщо порівняти шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов’язаної з Каховською ГЕС, то це була більш локальна така ситуація, але те, що пов’язане з заводом «Титан», вже матиме міждержавний характер. Тому що, за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися й інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови», – заявила в єдиному телемарафоні речниця «ОК Південь» Наталя Гуменюк.

«Будуть ймовірні випадання кислотних дощів і вони можуть випасти і в Молдові і на узбережжі Краснодарського краю, якщо буде східний напрямок вітру, в Румунії, навіть є окремі прогнози вчених, що це може бути Туреччина. Але ми тут більш обережні, тому що навряд чи повітрям донесе до Туреччини. Але от водний масив цілком може бути забруднений і повторюсь це вся акваторія Чорного моря, тому в залежності від масштабу теракту, ймовірного, справді наслідки будуть, ну, колосальні», – припускає еколог Людмила Циганок.

Корінна кримчанка та промисловий еколог Ганна Амбросова працювала на півострові на одному з хімпідприємств. Нині Ганна живе у Кривому Розі та бореться із забрудненням середовища на Дніпропетровщині. Вона не погоджується, що масштаби катастрофи будуть міждержавними.

«Повірте, за максимального навантаження на «Титані» до півдня і південного заходу Криму ніколи не доходили викиди. Це я про Туреччину вам кажу», – переконує промисловий еколог ГС «Досить труїти Кривий Ріг» Ганна Амбросова.

«Скоріше за все, крім жителів Красноперекопська і Армянська, інші кримчани взагалі не відчують і не почують ніяких наслідків цього вибуху», – погоджується експерт Кримськотатарського ресурсного центру, професор кафедри екології НаУКМА Євген Хлобистов.

Внаслідок вибуху на «Кримському Титані» найбільше постраждає екосистема та люди, які живуть у безпосередній близькості від підприємства, – вважає Євген Хлобистов. Але сказати точно, які регіони будуть уражені через вибух неможливо. Для цього потрібні ювелірні комп’ютерні розрахунки, – пояснюють експерти. У російських військових навряд є можливість чи бажання їх проводити.

Якщо в момент вибуху вітер буде північний або північно-східний, у зоні ураження опиниться Крим і, можливо, Краснодарський край, – наголошують екологи. Якщо вітер віятиме з півдня, під загрозою буде Херсонщина та частково Миколаївщина. За південно-західного вітру дістанеться Донбасу та Запорізькій області.

Хлор, аміак і сірчана кислота. Як врятуватися від хімічних викидів?

Теракт на «Титані» може спровокувати викиди та скидання небезпечних хімічних речовин, – кажуть експерти. Одне з них – хлор. Його використовують у виробництві діоксиду титану.

«У разі вибуху буде такий жовто-зеленуватий характерний дим. Він утворює з атмосферною парою складну отруйну речовину. Там є справді резервуари з хлором на «Кримському Титані» і він використовується для хлорування сировини і витік справді може призвести до глобальних негативних наслідків», – каже еколог Людмила Циганок.

Інша небезпека зосереджена у відстійниках «Титану». Під час вибуху може статися скидання сірчаної кислоти. Щось отруїть ґрунт, щось підніметься у небо у вигляді хмари, – пояснюють фахівці.

«Підніметься від обладнання. Якщо воно завантажене і якщо там здійснюються хімічні процеси, і знову ж таки, що і де вони будуть підривати? Викиди можливі з хімічного обладнання. І скиди, та й викиди можливі, якщо підірвуть з отих кислотних відстійників», – зазначає промисловий еколог Ганна Амбросова.

За інформацією ГУР, наразі на «Кримському Титані» близько 200 тонн аміаку. Це ще одна небезпечна речовина на підприємстві.

«Сам аміак він вдвічі легший за повітря, легко піднімається в хмару і дуже швидко розноситься. Для людини шкідливо тим, що це отруєння в перші моменти. Це і подразнення шкіри і свербіж в легшому випадку, можуть бути опіки. Можуть бути уражені клітини, некроз тканини може розвиватися», – розповідає еколог Людмила Циганок.

Як уберегтися від хімічної атаки та викидів аміаку в перші хвилини після вибуху, ми розпитали фахівців.

«Кожен з нас знає мабуть як пахне нашатирний спирт, ось приблизно такий і буде запах. Якщо вони його почують, мають закрити всі вікна і двері і 2-3 години можливо навіть більше намагатися не виходити з квартир. І залишатися в приміщенні, пити більше води», – радить професор кафедри екології НаУКМА Євген Хлобистов.

Якщо ж вибух застав людину на вулиці, потрібно визначити, де знаходиться хмара, утворена вибухом, її буде видно, і рухатись у протилежному напрямку, у пошуках укриття.

«Треба намагатися не потрапити в цю хмару, в цей викид або якнайшвидше з нього вийти. Тобто треба відстежити, куди воно рухається, в жодному разі не бігти йому назустріч. А, якщо ви вже потрапили в цю хмару, треба рухатись впоперек його шляху розповсюдження. Вийти якнайшвидше з цієї хмари. Ну, і захистити органи дихання. Хустка, одяг, що завгодно, є можливість, найкраще зволожити все ж-таки і у декілька прошарків зробити і дихати через це», – пояснює промисловий еколог Ганна Амбросова.

«Якщо людина вже потрапила в помешкання і у випадку розуміння, що відбулось хімічне забруднення атмосфери, потрібно пройти до ванної кімнати, увімкнути душ на дрібне розпилення, ну, режим в душі такий є. Вода поглинає аміак і повітря і тому це дещо зменшить забруднення і органів дихання і допоможе здоров’ю. Звісно, не потрібно вмикати вентиляцію», – радить еколог Людмила Циганок.

Далі потрібно позбавитися одягу, який був на вас і очікувати на інструкції місцевої влади і ДСНС. Вибух на «Титані», звісно, позначиться і на військових у зоні бойових дій.

«Збройні сили, військові підрозділи у кращому становищі перебувають, тому що у них є фахівці з радіаційного, хімічного й біологічного захисту і військові передбачають ймовірний варіант бойових дій в агресивному середовищі. Тому для армії для військових підрозділів це буде складати серйозну загрозу, але значно меншу ніж для цивільного населення», – пояснює військовий експерт Павло Лакійчук.

Теракт на «Кримському титані» може стати ще одним порушенням правил війни та військовим злочином російської армії, – переконаний експерт. За його словами, підрив дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що окупанти готові вчиняти військові злочини.