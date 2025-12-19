Уряд працює над забезпеченням альтернативного сполучення в Одеському районі – прем’єрка

Триває ліквідація наслідків російської атаки для транспортного сполучення в Одеській області, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко увечері 19 грудня.

«Уряд терміново ліквідовує наслідки цинічного російського обстрілу основного мосту, який з’єднує Одесу та Ізмаїл. Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону. До роботи залучені всі профільні служби. Координуємо наші дії з міжнародними партнерами», – повідомила вона.

За твердженням Свириденко, регіон забезпечений ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Вона не очікує цінових коливань внаслідок атаки, зокрема, зростання вартості пального.





«Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем. Спрощуємо умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюємо можливості залізничного транспорту. Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу», – додала голова уряду.

Вона зазначила, що за координацію дій в уряді відповідає віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Раніше голова області Олег Кіпер повідомив, що триває ліквідація наслідків російських ударів по транспортному мосту поблизу населеного пункту Маяки на трасі М15 (Одеса – Рені).

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.



