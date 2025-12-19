Свириденко: уряд спрямував додаткові 400 млн гривень на підтримку звільнених із полону й родин полонених

Кабінет міністрів спрямував додаткові кошти на підтримку військовополонених і їхніх родин, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 19 грудня.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення додатково спрямувати 400 млн грн на підтримку людей, звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі. Кошти підуть на щорічні грошові виплати і дозволять закрити потребу в такій допомозі до кінця 2025 року», – повідомила вона в своєму телеграм-каналі.

За даними голови уряду, від початку 2025 року держава спрямувала 1,2 мільярда гривень на підтримку звільнених із полону та членів родин полонених.

Допомогу отримали майже 12 тисяч людей у вигляді одноразових виплат після звільнення і щорічних виплат за кожен рік перебування в полоні, додала Свириденко.

Верховна Рада 18 грудня ухвалила право на 90-денну відпустку зі збереженням грошового забезпечення для всіх військовослужбовців, які повернулися з полону, незалежно від того, чи вони продовжують службу, чи висловлюють бажання звільнитися.

За наведеними у жовтні даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення Росії було проведено 69 обмінів, у результаті яких із полону повернули 6235 громадян України.







