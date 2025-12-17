У Росії до 12 років тюрми засудили вчительку з окупованої Донеччини, у якої переховувався український військовий

Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 12 років Валентину Заярну – 65-річну вчительку, яка жила в Амвросіївці Донецької області України (на окупованій Росією території). Влітку 2022 року вона надала притулок українському військовому Денису Сторожуку.



Російський Південний окружний військовий суд визнав Заярну винною в участі у терористичній організації, замаху на зберігання вибухівки та підготовці теракту. Її засудили до 12 років позбавлення волі в колонії та виплати штрафу у розмірі 500 тисяч рублів (близько 6300 доларів), повідомляє «Медіазона».



За версією слідства, Заярна та Сторожук стежили за депутатом із так званої «ДНР» Ярославом Анікою і збиралися підірвати його машину. Заярну звинувачують у тому, що вона отримала посилку з елементами вибухового пристрою за дорученням Сторожука.

Читайте також: Справа «українських диверсантів»: 9 років у російській в'язниці з надією на обмін



Валентина Заярна розповіла, що познайомилася зі Сторожуком ще до початку повномасштабного вторгнення, щоправда, знала його як Діму – українського прикордонника (жінка жила на підконтрольній підтримуваному Росією угрупованню «ДНР» території і їздила до Маріуполя за пенсією для матері). Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, чоловік зв'язався з нею, розповів, що у Маріуполі у нього згорів будинок, і попросив притулку. Сторожук прожив у Заярної майже рік.

Денис Сторожук – підполковник прикордонної служби України, керівник оперативно-розшукового відділу у Маріуполі. У травні 2022 року він не здався в полон разом з іншими військовими «Азовсталі», а зміг сховатися та опинився на окупованій території, де ховався. У 2023 році Сторожука затримали співробітники ФСБ та відправили до СІЗО у Донецьку, а у вересні 2024 року під час обміну він повернувся до України.

В інтерв’ю після звільнення Сторожук розповів, що готував в окупації диверсії проти російських військових – зокрема допоміг підірвати склад боєприпасів в Амвросіївці. При цьому про Ярослава Аніка, у підготовці замаху на якого його звинувачували, Сторожук розповідав як про свого давнього знайомого, на допомогу якого розраховував в окупації, і заперечував намір його підривати.

Суд у Ростові-на-Дону також засудив Сторожука, але заочно – до 22 років колонії суворого режиму. Валентина Заярна у суді наполягала, що не знала ні про його партизанську діяльність, ні про те, що Сторожук брав участь в обороні «Азовсталі», ні про вміст посилки.



