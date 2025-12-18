Військові повідомили про взяття в полон у Покровську двох громадян Колумбії

У Покровську на Донеччині штурмовики 425-го окремого штурмового полку «Скеля» взяли в полон двох громадян Колумбії, повідомив полк у соцмережах.

«Вони стверджують, що приїхали до Росії працювати. Росіяни пообіцяли їм зарплату у 2500 доларів на місяць і роботу на будівництві. Коли колумбійці прибули до Уфи, у них забрали документи, вручили автомати та без їжі й води відправили штурмувати Покровськ», – заявив 425-й штурмовий полк «Скеля».

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно вербує іноземних найманців. Відомі випадки вербування громадян Куби, Індії, Сирії, Китаю й інших країн. Найманцям пропонують високу оплату і прискорене отримання російського громадянства.

У квітні цього року російське видання «Важные истории» встановило особи понад 1500 іноземних найманців, які підписали контракти з міністерством оборони Росії для участі у війні проти України. За повідомленням, понад 1,3 тисячі іноземців є громадянами 48 країн. З них щонайменше 603 особи – з Непалу.