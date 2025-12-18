Доступність посилання

Верховна Рада запровадила право на тримісячну відпустку для всіх військових після полону

Ілюстраційне фото. Обмін полоненими 14 серпня 2025 року
Ілюстраційне фото. Обмін полоненими 14 серпня 2025 року

Всі військовослужбовці після звільнення з полону матимуть право на 90-денну відпустку – відповідні зміни в законодавстві ухвалили народні депутати 18 грудня.

Зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ухвалили за скороченою процедурою. Як повідомляють народні депутати, документ отримав 258 голосів «за».

«Військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини», – йдеться в тексті.


Відкликання колишнього полоненого з такої додаткової відпустки можливе лише за його згодою.

У попередній версії закону відпустка зі збереженням грошового забезпечення не передбачалася для військових, які після повернення з полону висловили бажання звільнитися зі служби.

Одна з ініціаторів законопроєкту Анна Пуртова («Слуга народу»), коментуючи голосування, зазначила, що колишні військовополонені пережили нелюдські умови і повертаються з фізичними та психологічними травмами.

«І на жаль, до цього законодавство ставило таких людей перед вибором: або залишатися на службі й отримати гарантовану законом додаткову відпустку, або звільнятися – і втратити це право. І сьогодні ми виправили цю несправедливість. Тепер військові отримають право на 90 днів відпустки незалежно від того, чи приймуть вони рішення щодо продовження служби чи ні», – додала вона.

За наведеними у жовтні даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення Росії було проведено 69 обмінів, у результаті яких із полону повернули 6235 громадян України.

