Верховна Рада запровадила право на тримісячну відпустку для всіх військових після полону

Всі військовослужбовці після звільнення з полону матимуть право на 90-денну відпустку – відповідні зміни в законодавстві ухвалили народні депутати 18 грудня.

Зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ухвалили за скороченою процедурою. Як повідомляють народні депутати, документ отримав 258 голосів «за».

«Військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини», – йдеться в тексті.





Відкликання колишнього полоненого з такої додаткової відпустки можливе лише за його згодою.

У попередній версії закону відпустка зі збереженням грошового забезпечення не передбачалася для військових, які після повернення з полону висловили бажання звільнитися зі служби.

Одна з ініціаторів законопроєкту Анна Пуртова («Слуга народу»), коментуючи голосування, зазначила, що колишні військовополонені пережили нелюдські умови і повертаються з фізичними та психологічними травмами.

«І на жаль, до цього законодавство ставило таких людей перед вибором: або залишатися на службі й отримати гарантовану законом додаткову відпустку, або звільнятися – і втратити це право. І сьогодні ми виправили цю несправедливість. Тепер військові отримають право на 90 днів відпустки незалежно від того, чи приймуть вони рішення щодо продовження служби чи ні», – додала вона.

За наведеними у жовтні даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення Росії було проведено 69 обмінів, у результаті яких із полону повернули 6235 громадян України.







