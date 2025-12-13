Україна оприлюднила імена звільнених білорусів

Українська сторона оприлюднила імена 109 білоруських політв’язнів, які 13 грудня були звільнені з білоруських в’язниць і вивезені на територію України.

«Усі вони, як вільні люди, за власним бажанням зможуть як залишитися в Україні, так і в короткі терміни бути переміщеними в Польщу, Литву або інші європейські країни, де у багатьох проживають їхні родини і близькі», – ідеться в повідомленні проєкту Координаційного штабу з питань поводження з полоненими «Хочу жити».

У повідомленні вказують, що «не йдеться про обмін на військовополонених росіян та білорусів».

«Російська сторона не дотримується, зокрема, і Стамбульських домовленостей щодо першочергового повернення поранених і хворих військовополонених, через що вони продовжують перебувати в Україні. Крім того, Росія не виявляє жодного інтересу до повернення з полону іноземних громадян, які воювали на її боці та потрапили в полон», – написав проєкт «Хочу жити».

Білорусь у результаті домовленостей зі США звільнила 13 грудня понад 100 громадян Білорусі, а також Великої Британії, США, Литви, Латвії, Австралії та Японії.

Серед звільнених було п’ятеро громадян України.

Більша частина звільнених уперше була вивезена в Україну, хоча раніше звичним маршрутом був литовський. Цього разу до Литви вирушила незначна частина колишніх політв’язнів, серед яких був лауреат Нобелівської премії Алесь Беляцький. Серед тих, хто опинився в Україні, – Марія Колесникова, колишній кандидат у президенти на виборах 2020 року Віктор Бабарико (його син Едуард далі залишається за ґратами в Білорусі), журналісти Максим Знак і Марія Золотова та інші.