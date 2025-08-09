В Європі пройшли акції до п’ятої річниці початку протестів у Білорусі

У низці країн Європи 9 серпня пройшли акції до п’ятої річниці початку протестів у Білорусі після президентських виборів 2020 року. Тоді після виборів почалися масові протести, учасники яких ставили під сумнів перемогу Олександра Лукашенка. Білоруси, які втекли від переслідувань влади, сьогодні відзначили річницю акціями.

Зокрема, як передає Білоруська служба Радіо Свобода, у Варшаві у «Марші свободи» взяли участь сотні людей. Колону очолював опозиціонер Сергій Тихановський, якого випустили з білоруської в’язниці 21 червня. Його арештували у травні 2020 року – невдовзі після того, як він оголосив про свій намір балотуватися у президенти Білорусі.

Мітинг після маршу завершився промовою Світлани Тихановської, лідерки білоруської опозиції у вигнанні.

Подібні акції відбувалися у 18 країнах.

Як наголошує опозиція, у Білорусі градус репресій не знижується. «Білорусь опинилася в заручниках», – заявила 7 серпня Світлана Тихановська на онлайн-брифінгу, організованому вашингтонським Центром аналізу європейської політики.

«Напередодні річниці репресії тільки посилилися, – додала вона. – Режим не просто карає інакодумців. Він фактично намагається стерти пам’ять про те, що сталося 2020 року».

У доповіді Amnesty International, що вийшла цього тижня, кількість політв’язнів у Білорусі оцінюється в 1100 осіб. За даними білоруського правозахисного центру «Вясна», який зараз працює з-за кордону, з 2020 року близько 330 політв’язнів були достроково звільнені владою, але репресії не припиняються, і щомісяця за ґрати потрапляє більше людей, ніж виходять із в’язниць. Так, у червні 2025 року, за підрахунками «Вясни», 14 політв’язнів були звільнені, але в ув’язненні опинилися 29 інших.

Одна з лідерів білоруських протестів 2020 року Марія Колесникова відбуває 11-річний термін у колонії. З того часу, як у листопаді 2024 року їй дали побачення з батьком, відомостей про її стан у пресі не з’являлося.