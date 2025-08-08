Лукашенко записав інтерв’ю з Time. Він домагався цього кілька місяців

Олександр Лукашенко кілька місяців добивався інтерв’ю з журналістом журналу Time Саймоном Шустером. Про це журналіст розповів у статті, описавши поїздку до Мінська та розмову з авторитарним білоруським лідером.

«Я ніколи не був у Білорусі і мало писав про неї, хоча мої публікації про життя її сусідів, Росії та України, дали мені уявлення про історію Лукашенка», –написав Шустер.

За словами журналіста, чиновник білоруського уряду цікавився вартістю публікації у Time.

«Він виглядав розгубленим, коли дізнався, що цей процес не може бути пов’язаний із підкупом. Після кількох дзвінків і повідомлень ми домовилися про умови інтерв’ю: воно мало відбутися в Мінську, без обговорення всіх питань і тем. Лише пізніше, після розмов з американськими та європейськими дипломатами, стали зрозумілі мотиви Лукашенка», – пише.

За версією Time, головна мета Лукашенка – виступити посередником між російським президентом Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у підготовці саміту.

«Мені поки не зовсім ясно, чи є він миротворцем, який діє за власною ініціативою, чи маріонеткою в руках Кремля», – йдеться у публікації. – «Виконавши свою роль посередника, Лукашенко, схоже, готовий відійти убік. Як пояснив Лукашенко, коли ми нарешті зустрілися в Мінську, все може розвалитися, якщо Трамп не поводитиметься з Путіним із достатньою повагою».

Шустер також розповів, що бесіда проходила у резиденції Лукашенка у Мінську, у невеликій бібліотеці, де на полиці стояли збори творів Олександра Дугіна, а у розі – портрет Володимира Леніна.

У розмові з Time Лукашенко запропонував провести у Мінську зустріч президентів США, Росії та України.

«Я готовий за це взятися, підготувати цю зустріч. Заради миру. Подивіться, як Зеленський вчинить. Він упиратиметься», – сказав Лукашенко. Він припустив, що Москва погодиться на перемир'я у повітрі, якщо Україна зробить аналогічний крок.

«Якщо розумно провести переговори та піти на поступки Росії, а Росії – на поступки Україні, Росія ніколи більше не воюватиме з Україною. Поразки не буде. Не буде! А от Україна може зазнати поразки. Не треба цього допустити. Давайте домовимося зараз», – сказав Лукашенко.

Читайте також: Туск після розмови з Зеленським: є сигнали, що війна РФ проти України скоро може бути «заморожена»

Президент США Дональд Трамп 7 серпня заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів. 7 серпня Путін сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».

Російський лідер також заявив, що Об’єднані Арабські Емірати можуть бути «одним із підходящих місць» для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що зацікавленість у саміті лідерів РФ і США була виявлена з обох боків. У Білому домі перед цим заявили, що російська сторона висловила бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, «і президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським».

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.



