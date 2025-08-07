Росія та США домовилися про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями – Кремль

Росія та США домовилися організувати двосторонню зустріч президентів двох країн Володимира Путіна та Дональда Трампа впродовж найближчих днів, заявив журналістам 7 серпня помічник президента РФ Юрій Ушаков.

«Зараз разом з американськими колегами ми розпочинаємо конкретне опрацювання параметрів цієї зустрічі та місця її проведення», – сказав Ушаков (цитата за агенцією «Інтерфакс»).

За словами помічника Путіна, спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Президент США Дональд Трамп увечері 6 серпня за часом Вашингона повідомив, що має намір «дуже скоро» провести переговори з президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Водночас Трамп указав, що розмову його спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним у Москві 6 серпня не можна назвати проривною. Американський лідер також припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією.

Раніше видання The New York Times (NYT) повідомило, що президент Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня. За даними видання, невдовзі після цього він планує провести зустріч між собою, Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Жоден європейський лідер не буде залучений.

Дипломатичне джерело з ЄС також повідомило Радіо Свобода, що особиста зустріч Трампа та Путіна, схоже, готується.

Читайте також: «Схоже, Росія зараз більше налаштована на припинення вогню» – Зеленський

Це повідомлення з’явилося після зустрічі 6 серпня спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

Кілька днів тому у Кремлі заявили, що Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова.