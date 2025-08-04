«Підготовча робота для такої зустрічі не зроблена» – речник Кремля про переговори Путіна і Зеленського

Російський лідер Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова, заявив 4 серпня речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Вся підготовча робота для такої зустрічі поки що не зроблена. Хочу вам нагадати, що сам президент не виключає проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконана необхідна частина роботи і буде подолана відповідна відстань».

Президент України Володимир Зеленський 1 серпня на тлі висловлювань Володимира Путіна заявив, що Україна пропонує Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до розмови на рівні лідерів.

Перед тим 1 серпня лідер Росії Володимир Путін сказав, що умови РФ щодо миру з Україною не змінилися з літа 2024 року – серед них, наприклад, виведення всіх українських військ із території чотирьох українських областей – ідеться не лише про майже повністю окуповану Луганщину та Донеччину, а й про Запорізьку та Херсонську області, в яких російські військові не контролюють обласні центри та значні території.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.







