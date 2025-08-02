Трамп: атомні підводні човни США – «ближче до Росії»

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва і заявив, що американські атомні підводні човни тепер перебувають «ближче до Росії». Трамп сказав про це в інтерв’ю Newsmax, оприлюдненому ввечері 1 серпня (у ніч на 2 серпня за київським часом).

«Йому не слід було цього говорити… Він казав щось схоже в минулому. І тому ми хочемо бути готовими. І тому я відправив у регіон два атомні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова – це лише слова і нічого більше», – сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, чи підводні човни наблизилися до Росії, президент США сказав: «Вони ближче до Росії. Так, вони ближче до Росії».

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. І ми повністю готові», – пояснив Трамп свій наказ про розгортання ядерних субмарин пізніше в спілкуванні з журналістами.

У Росії заяви президента США поки не коментували.