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Новини | Міжнародні

Трамп: атомні підводні човни США – «ближче до Росії»

Президент США 1 серпня заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ
Президент США 1 серпня заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва і заявив, що американські атомні підводні човни тепер перебувають «ближче до Росії». Трамп сказав про це в інтерв’ю Newsmax, оприлюдненому ввечері 1 серпня (у ніч на 2 серпня за київським часом).

«Йому не слід було цього говорити… Він казав щось схоже в минулому. І тому ми хочемо бути готовими. І тому я відправив у регіон два атомні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова – це лише слова і нічого більше», – сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, чи підводні човни наблизилися до Росії, президент США сказав: «Вони ближче до Росії. Так, вони ближче до Росії».

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. І ми повністю готові», – пояснив Трамп свій наказ про розгортання ядерних субмарин пізніше в спілкуванні з журналістами.

У Росії заяви президента США поки не коментували.

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