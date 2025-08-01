ISW: Кремль ударами по Україні й погрозами відповів Трампу

Росія використала удари по Україні, зокрема Києву, де загинули щонайменше 26 цивільних, а також погрози й іншу риторику, щоб сигналізувати президентові США Дональду Трампу, що Кремль не приймає його вимоги брати участь у змістовних переговорах про припинення війни, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Постійно зростаючі нічні удари Росії по Україні були і залишаються чіткою відмовою Росії від закликів Трампа до миру в Україні», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також нагадали заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який 31 липня у відповідь Трампу пригрозив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

«Кремль регулярно використовує Медведєва для вкидання агресивної риторики, що часто включає ядерний шантаж, в інформаційний простір, щоб посіяти страх серед західних осіб, які ухвалюють рішення, і перешкодити майбутній військовій допомозі Україні», – заявили в ISW.

Тим часом, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною. Але обговорення російсько-української зустрічі на високому рівні, є «передчасними», сказав він, применшуючи зусилля адміністрації Трампа щодо забезпечення переговорів, зауважують аналітики.

Крім того, в ISW загадали колонки, опубліковані кремлівським новинним агентство «РИА Новости» 30 липня, зокрема з назвою «Іншого варіанту немає: ніхто не повинен залишитися живим в Україні», «що ще раз демонструє давнє прагнення Кремля підкорити всю Україну і дедалі агресивнішу риторичну лінію у відповідь на зусилля президента Трампа змусити Росію конструктивно долучитися до мирного процесу».

ISW наголошує, що Росія не змінила своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.

31 липня президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував Росію – після чергового російського удару по Києву, внаслідок якого загинули 16 людей, зокрема двоє дітей, і ще десятки зазнали поранень. Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.