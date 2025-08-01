Число загиблих від удару РФ у Києві зросло до 28 – КМВА

У Києві до 28 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, повідомив 1 серпня очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що серед них – троє дітей: 3, 6 і 17 років.

Ще 159 людей, зокрема 16 дітей, постраждали.

У ДСНС зазначили, що аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі, де внаслідок удару російської ракети був зруйнований під’їзд 9-поверхівки, тривають. Рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку, повідомили у службі.

У КМВА раніше повідомляли, що внаслідок удару в Києві – понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет.

1 серпня в Києві оголошено День жалоби. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через цей удар.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві, зруйнувавши під’їзд), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

31 липня Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.