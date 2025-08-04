Трамп: Віткофф може відвідати Москву 6 або 7 серпня

Президент США Дональд Трамп заявив 3 серпня, що його спецпосланець Стів Віткофф може відвідати Росію 6 або 7 серпня. Про це глава американської держави заявив журналістам під час перебування у Нью-Джерсі.

«Санкції будуть, але, схоже, вони (російська сторона – ред.) досить добре уникають санкцій… Вони хитрі персонажі і досить добре уникають санкцій, тож побачимо, що буде», – сказав Трамп.

Президент США виступив із цією заявою після того, як укотре попередив про запровадження санкцій проти РФ у разі, якщо Москва не погодиться на припинення вогню у війні проти України.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.

31 липня президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував Росію – після чергового російського удару по Києву. Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.







