Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп увечері 6 серпня за часом Вашингтона (це була вже ніч 7 серпня в Києві) заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» зустрічі з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

«Ми ще не визначили місце, але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з Путіним (ідеться про зустріч із російським лідером спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа – ред.). Є велика ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому шляху. Він був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро», – сказав Трамп.

Водночас Трамп указав, що розмову Віткоффа з Путіним не можна назвати проривною.

Американський лідер також припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією.

Раніше видання The New York Times (NYT) повідомило, що президент Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня. За даними видання, невдовзі після цього він планує провести зустріч між собою, Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Жоден європейський лідер не буде залучений.

Дипломатичне джерело з ЄС також повідомило Радіо Свобода, що особиста зустріч Трампа та Путіна, схоже, готується.

Читайте також: «Схоже, Росія зараз більше налаштована на припинення вогню» – Зеленський

Це повідомлення з’явилося після зустрічі 6 серпня спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

Кілька днів тому у Кремлі заявили, що Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова.