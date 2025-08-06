«Має бути чесне завершення війни» – Зеленський після розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці розмови з президентом США Дональдом Трампом, до якої також приєдналися європейські лідери.



«Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що Україна обов’язково захистить свою незалежність, «нам усім потрібен тривалий і надійний мир».

Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

«Віткофф провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, було досягнуто значного прогресу. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні», – написав він у Truth Social.

Напередодні, 5 серпня, Трамп розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками бесіди Зеленський повідомив, що він і президент США «скоординували» позиції.

Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари – без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.



