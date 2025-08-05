Зеленський каже про «продуктивну розмову» з Трампом: обговорили санкції та європейські рішення для захисту України

Президент України Володимир Зеленський заявив про «продуктивну розмову» з президентом США Дональдом Трампом.



«Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», – написав він у телеграмі.

За його словами, під час розмови скоординували позиції України та Сполучених Штатів, також обмінялись оцінками ситуації – сили РФ збільшили жорстокість ударів.

Зеленський зазначив, що також обговорювалися санкції проти Росії.

«Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити», – вважає президент.

Крім того, Зеленський і Трамп обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України.

Також Зеленський повідомив, що під час розмови з Трампом обговорювався проєкт угоди щодо дронів, який уже підготовлений українською стороною.

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29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.





Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

Водночас Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф прибуде до Росії цього тижня.