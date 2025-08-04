«Виходимо на якусь проміжну розв’язку». Навіщо спецпосланець Трампа знову їде до Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф може відвідати Росію 6 або 7 серпня. Відповідаючи на запитання журналіста про те, що Віткофф збирається сказати російській стороні і чи може Росія щось зробити, щоб уникнути санкцій, Трамп сказав, що сторони можуть досягти угоди, щоб люди перестали гинути.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що до 10 днів скоротив термін, який він дає Росії для укладення угоди з Україною про припинення вогню. Він повідомив, що після закінчення цього терміну він запровадить обіцяні ним мита та «інші заходи». Цей термін закінчується якраз приблизно під час візиту Стіва Віткоффа до Росії. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

1 серпня Володимир Путін, коментуючи ультиматум Трампа з вимогою припинення вогню в Україні, заявив, що «всі розчарування виникають від надмірних очікувань».

Того ж дня президент США повідомив, що наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідь на «вкрай провокаційні заяви» заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Журналісти уточнили, чи розгорнуті ці підводні човни. Трамп відповів, що вони перебувають «там, де повинні бути».

Що відбувається у відносинах між Росією і США і чи готові сторони до ще більшої ескалації? Журналісти телеканалу «Настоящее время» поговорили з головним редактором видання «Нова газета Європа» Кирилом Мартиновим.

– Медведєв погрожує Трампу «мертвою рукою» (система «Периметр», комплекс автоматизованого управління масованим ядерним ударом у відповідь, створений в СРСР – ред.)? Трамп відповідає, що Америка готова до ядерної війни. Чи наблизився світ до ядерної війни?

Вперше вони отримали відповідь, яка сформульована тією ж мовою, якою російська пропаганда це робить

– Поки що важко сказати. Очевидно, що російська влада вкотре досить нерозумно себе виставила. Виявилося, що можна місяцями, навіть роками робити абсолютно безвідповідальні заяви про те, що ядерна війна неминуча, що вони готові розпочати її в будь-який момент. Можна лякати світ неіснуючою «мертвою рукою», як це робить Медведєв, слухати російську пропаганду, де про ядерну війну говорять абсолютно в ручному режимі. І ось, власне, вперше вони отримали відповідь, яка сформульована тією ж мовою, якою російська пропаганда це робить.

І ось з'ясовується, що робити такі різкі заяви можуть дві сторони. І ось тепер питання про терміни ультиматуму, які Трамп поставив Путіну, ще пов'язується з питанням про публічну ядерну сварку Трампа і Медведєва, якого нарешті хтось почав сприймати серйозно. Все-таки людина таку відповідальну посаду обіймала 15 років тому.

Всі ці пости про «мертву руку» Медведєв писав у відповідь на ультиматуми Трампа. Медведєв не вперше пише про ядерну війну. Для нього це нормальний спосіб розмовляти зі світом, погрожуючи вибухом тут, вибухом там. Зміна стилістики відбулася в тому, що ультиматум Трампа не був ядерним, він був пов'язаний з торговельними обмеженнями. А Медведєв переклав це на мову великої ядерної потужності Російської Федерації. Трамп відповів, що у США теж є така потужність. Тому це абсолютно новий стиль.

– Дійсно, адміністрація Байдена на ядерні погрози з Росії публічно не реагувала. Яка зараз реакція на все це в Кремлі? Медведєва попросять стримати запал чи ні?

– Медведєва, думаю, вже попросили. Думаю, він і сам зрозумів, що заважає великим дядькам ділити світ. Він не з'являвся з 31 липня, ніяких нових заяв у нього немає. Мені здається, він просто переключиться на іншу тему після цієї паузи, зробить вигляд, що нічого не було. Хоча б з тієї причини, що Медведєву немає чого відповісти Трампу.

У Медведєва немає підводного човна, щоб відправити його до берегів Каліфорнійської затоки. Що тут скажеш? Що ми найстрашніші? Це буде виглядати вже не так переконливо після того, як Трамп зіграв у таку ж гру.

Плюс ці засідання на лавочці, ці два мирних сільських джентльмени (мова йде про зустріч Путіна і Лукашенка на Валаамі – ред.), це теж реакція на ескалацію з боку Трампа. Це сталося в контексті основного ультиматуму, тому що перед цим була знаменита зустріч Путіна з керівництвом Лаосу, яка закінчилася тим, що Путін отримав у подарунок двох слонів і сказав, що вони знадобляться в господарстві.

Віктофф, очевидно, везе до Москви пряник. Батіг вже був покладений на стіл публічно Трампом

Всі чекали на якусь заяву з приводу миру і війни. Вона була перенесена на наступний день, коли Путін зустрічався з Лукашенком. І, власне, заява про те, що Путін готовий до миру, була зроблена. Інша справа, що Путін розуміє під миром капітуляцію України.

Володимир Зеленський навіть відреагував на всю цю ситуацію, заявивши, що він готовий у будь-який момент зустрітися з Путіним. Гра за увагу Трампа, за те, як Трамп буде інтерпретувати те, що відбувається на фронті і в якихось дипломатичних імітаціях мирного процесу, дуже серйозна. І, здається, ми виходимо на якусь проміжну розв'язку разом з візитом спецпосланця Трампа до Москви.

– Розв'язку з якими сценаріями?

– Стів Віткофф відомий як людина, яка в оточенні Трампа краще за багатьох розуміє Путіна, говорить йому добрі слова, і він, очевидно, везе до Москви пряник. Я не думаю, що Віткофф може возити батіг. Батіг вже був покладений на стіл публічно Трампом.

Є два сценарії

Зрозуміло, що після 8 серпня Трампу потрібно буде щось зробити – спробувати запровадити нові санкції проти Росії, обмежити її торгівлю нафтопродуктами. Він, звичайно, може ще все переграти, він так не раз вже робив. Проте начебто у нього є деякі зобов'язання нарешті перейти від слів про мир до примусу Путіна до миру.

На цьому тлі візит Віткоффа передбачає, що він повинен привезти якийсь подарунок. Тобто, він повинен переконати Путіна, що якщо він погодиться, принаймні якщо все публічно буде виглядати так, що він погодився на умови Трампа, що він рухається до перемир'я, то у Путіна і у Росії все буде дуже добре, значить вони стануть великими друзями, з Трампом все буде чудово. А якщо ні – тоді всім буде не дуже добре, навпаки, погано.

Думаю, є два сценарії. Перший – це якийсь розумний рух до перемир’я, яке буде, зрозуміло, відкладатися, переноситися. Або до 8 серпня ми побачимо якусь заяву Трампа з тим, як далі буде його ультиматум себе почувати. Третього сценарію, якоїсь більш радикальної ескалації я, чесно кажучи, поки не бачу. Медведєва попросять піти у творчу відпустку, на цьому вся ядерна риторика поки закінчиться.