Кремль закликав «бути обережними з ядерною риторикою»

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи 4 серпня рішення президента США Дональда Трампа надіслати два американські атомні підводні човни «у відповідні регіони», сказав, що «усі мають бути дуже обережними з ядерною риторикою».

Це була перша реакція Кремля на рішення Трампа щодо розміщення підводних човнів, ухвалене 1 серпня у відповідь на погрози на адресу США, з якими заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив у своєму телеграм-каналі.

«Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це коментувати», – наголосив Пєсков.

На запитання про те, чи варто Кремлю попросити Дмитра Медведєва «зменшити конфронтаційний тон онлайн», Пєсков відповів, що «в кожній країні члени керівництва мають різні погляди на те, що відбувається, мають різний настрій». «Але головне, звичайно, це позиція президента Путіна», – сказав Пєсков.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. І ми повністю готові», – пояснив Трамп свій наказ про розгортання ядерних субмарин пізніше в спілкуванні з журналістами.