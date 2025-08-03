Росія і Китай розпочали спільні військові навчання у Японському морі

У Японському морі флоти Росії та Китаю розпочали спільні військово-морські навчання під назвою «Maritime Interaction‑2025», пише видання Reuters.

Відомо, що у маневрах беруть участь великий російський протичовновий корабель, два китайські есмінці, дизель‑електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно для порятунку підводників.

Під час навчань передбачено проведення артилерійських стрільб, тренувань з протичовнових та протиповітряних операцій, а також вдосконалення спільних пошуково-рятувальних дій на морі.

Навчання планували ще до того, як за два дні до їхнього початку президент США Дональд Трамп наказав розташувати два атомні підводні човни «в відповідних зонах» у відповідь на заяви заступник голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про ризик ядерного конфлікту. Проте, як зазначається у повідомленні, «навчання були заплановані безпосередньо до цих дій США», пише видання.

Навчання триватимуть до 5 серпня 2025 року.

Раніше 28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – написав Медведєв у соцмережі X.

Китай оголошує нейтралітет у війні Росії проти України та закликає до миру. Водночас КНР продовжує активні контакти з Москвою. Лідери двох країн, Володимир Путін та Сі Цзіньпін, зустрічалися десятки разів і підписали угоду про стратегічне партнерство без обмежень у лютому 2022 року, менш ніж за три тижні до того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, що допомагає їй подолати наслідки західних економічних санкцій.