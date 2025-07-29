Хаос у небі: як війни змінюють світову авіацію

Мерхат Шаріпжан

Олександр Дубровський

Звичні шляхи глобальних повітряних подорожей зникають. Якщо раніше пілоти користувалися простими трансконтинентальними маршрутами, то тепер вони орієнтуються в небі, що нагадує розбите скло: мільйони рейсів втиснені у переповнені повітряні коридори. Водночас величезні ділянки повітряного простору залишаються або моторошно порожніми, або заповненими ракетами та безпілотниками.

Це не випадковість. Війни та ескалації конфліктів впродовж останніх років зробили світове небо більш небезпечним та непередбачуваним, ніж будь-коли з часів Холодної війни. Від Росії до Близького Сходу та по всій Африці кількість «безпольотних зон» помножилася, спричинивши кризу в міжнародній авіації, змінивши економіку, безпеку, а також вуглецевий слід польотів.

Російський повітряний хаос: нова норма

Нещодавні перебої в російській цивільній авіації були зумовлені рішенням компанії «Аерофлот» скасувати майже 60 рейсів туди й назад 28 липня та ще сім 29 липня. Цей важливий крок був прямим наслідком серйозного збою ІТ-системи після кібератаки.

Проукраїнські хакерські групи Silent Crow та Cyber Partisans BY взяли на себе відповідальність за кібератаку на «Аерофлот». Вони заявили, що зламали корпоративну мережу авіакомпанії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій та знищили тисячі серверів. Це повідомлення пізніше підтвердив генеральний прокурор Росії, який порушив за цим фактом кримінальну справу.

На початку липня в аеропортах по всій Росії сталося дещо незвичайне. Лише за вихідні 5-6 липня масштаби перебоїв стали очевидними, оскільки понад 2000 рейсів були скасовані або затримані. Внаслідок шквалу атак українських дронів закрилися чималі ділянки російського повітряного простору.

У московському аеропорту «Шереметьєво» пасажирка Тетяна описала подію як «катастрофу». Зали очікування були переповнені, люди розміщувалися на підлозі, а елементарні зручності, як-от питна вода, закінчилися.

«Сісти було ніде, і люди спали на плитці», – сказала вона.

У Санкт-Петербурзі водії таксі брали до 80 000 рублів (1025 доларів США) за поїздки до Москви, оскільки квитки на поїзд були розпродані після закриття аеропорту «Пулково». Тільки 6 липня понад 15 000 пасажирів застрягли в «Шереметьєво», тоді як менші аеропорти в Калузі, Тамбові та Пскові призупинили всі операції.

Представники російського Міноборони заявили, що тієї ночі вони перехопили до 120 дронів. Кілька з них збили лише за кілька кілометрів від Москви. Влада назвала «зовнішнє втручання» причиною повторного закриття повітряного простору. Тепер це звичне явище: у Росії вже понад 600 разів припиняли роботу аеропорти, відколи вона вчинила повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Застрягли в небі

Але якщо застрягнути в аеропорту – це жахливо, то уявіть собі, як це – застрягнути в небі. У червні 2025 року, після того, як Іран запустив ракети по авіабазі США Аль-Удейд у Катарі, сусідні країни швидко закрили свої повітряні простори. Рейс Qantas з Перту до Парижу провів 15 годин у польоті, перш ніж повернутися до Австралії без посадки. Інший був змушений змінити маршрут до Сінгапуру.

Напруга між Індією та Пакистаном у травні 2025 року призвела до закриття ключових коридорів, внаслідок чого рейси між Європою та Південно-Східною Азією відбувалися довшими та дорожчими маршрутами. Час польоту збільшився до 10 годин, а аварійні зупинки для заправки паливом у незнайомих аеропортах стали звичайною справою.

Дані Flightradar24 показують, що пілоти тепер стикаються з коридорами «надщільності» – вузькими смугами, заповненими літаками, з величезними забороненими для польотів порожнечами з обох боків. Великі затори значно збільшують ризик зіткнень, і все це в той час, коли перевантажені авіадиспетчери жонглюють логістикою.

Над Червоним морем, Лівією, Суданом та Сирією, а також у деяких частинах Африки на південь від Сахари рейси все частіше перенаправляють з міркувань безпеки. Управління повітряним рухом у зонах конфліктів часто працює нерівномірно або взагалі відсутнє. Пілоти повинні координувати об’їзди в повітрі, використовуючи застарілі або альтернативні канали.

Екологічні та економічні наслідки

Уся ця зміна маршрутів спричиняє значні екологічні витрати. Згідно з нещодавнім дослідженням Університету Редінга у Великій Британії та Інституту П'єра-Симона Лапласа у Франції, лише уникнення російського повітряного простору призвело до збільшення викидів CO₂ на 8,2 мільйона тонн протягом одного року. Рейси, що постраждали від змін, спалювали в середньому на 13 відсотків більше палива, причому найбільші сплески спостерігалися на маршрутах Європа-Азія та Північна Америка-Азія.

Дослідницька робота 2024 року Вікторії Іваннікової, провідної дослідниці авіації в Дублінському міському університеті, показала, що змінені рейси з Європи до Азії тепер коштують авіакомпаніям додаткового палива (+ до 39 відсотків) та передбачають додаткові викиди (+ до 40 відсотків) вуглекислого газу – це жахливі цифри для галузі, яка вже перебуває під тиском декарбонізації.

Переможці та переможені у повітряних війнах

Китайські авіакомпанії скористалися можливістю отримати доступ до російського повітряного простору. Їхні маршрути з Європи до Азії швидші та доступніші. Вони витісняють західних конкурентів, не пов'язаних з політикою.

British Airways навіть скасувала свій рейс Лондон-Пекін та один зі своїх щоденних рейсів Лондон-Гонконг влітку 2024 року через великі збитки.

Finnair, флагманський авіаперевізник Гельсінкі, втратив свою перевагу у з'єднанні Європи з Азією. Рейс до Шанхаю, який колись тривав дев'ять годин за допомогою китайської авіакомпанії Juneyao Airlines, тепер триває 12 годин або більше на Finnair.

Навіть у США авіакомпанії відчувають навантаження. United Airlines, наприклад, змінила свій маршрут Делі-Ньюарк з 13-годинного прямого рейсу на 15-годинну подорож через Європу та Близький Схід через закриття російського неба. Ця адаптивність, хоча й є реакцією на несприятливі обставини, свідчить про стійкість галузі в авіаційному секторі.

Air India ненадовго заробила капітал, але втратила важелі впливу після обмежень повітряного простору з боку Пакистану після терористичної атаки в квітні 2025 року в спірному Кашмірі.

Ракети в небі

У регіонах, що прилягають до зон бойових дій, небо більше не є єдиною сферою діяльності комерційних літаків. Військова сфера тепер безпосередньо перетинається з цивільними маршрутами. У лютому Китай провів неоголошені військово-морські навчання з бойовими стрільбами в Тасмановому морі. Комерційним літакам довелося змінити маршрут у повітрі після того, як пілот Virgin Australia випадково вловив попередження на невикористовуваній радіочастоті.

У грудні 2024 року російська система протиповітряної оборони випадково збила азербайджанський рейс AZAL на Північному Кавказі, і літак розбився поблизу міста Актау у Казахстані. 38 із 67 людей на борту загинули. В іншому випадку орендований Киргизстаном вантажний літак був збитий у Судані повстанцями, які помилково прийняли його за літак військового постачання.

Це непоодинокі випадки. Рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий Іраном у 2020 році, а рейс MH17 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» знищений ракетою, яку поставила Росія, над Україною у 2014 році. Обидві трагедії стали серйозним попередженням: комерційні літаки дедалі більше ризикують стати колатеральними втратами – себто можуть ненавмисно бути збиті внаслідок військових дій.

Глобальна система повітряних перевезень, яка колись вважалася дивом швидкості, безпеки та зв'язку, тепер нагадує складну мережу геополітичних інтересів.

Кожен новий конфлікт змінює карту.

Кожне закриття, кожна зміна маршруту та кожна заборона повітряного простору посилюють затримки, викиди та витрати.



