ЄСПЛ ухвалив, що РФ порушила міжнародне право в Україні та причетна до збиття рейсу MH17

Європейський суд з прав людини 9 липня ухвалив два рішення проти Росії, в яких ідеться, що РФ порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок із з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за порушення прав людини.

Суд також постановив, що Росія причетна до збиття рейсу MH17. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за трагедію 2014 року в небі над Донбасом.

Раніше Україна та Нідерланди подали проти Росії до ЄСПЛ чотири позови, які охоплюють широкий спектр імовірних порушень прав людини з початку конфлікту, включно зі збиттям літака «Малайзійських авіаліній» та викраденням українських дітей.

Літак Boeing 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року ракетою «Бук» російського виробництва, випущеною з території на сході України, контрольованої підтримуваними Москвою бойовиками. Загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу, включно зі 196 громадянами Нідерландів.