Напруга висока: лідери ЄС прямують до Китаю на ключовий саміт

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніо Коста зустрінуться з президентом і прем'єр-міністром Китаю в Пекіні 24 липня, що, як очікується, буде напруженим самітом ЄС–Китай на тлі війни в Україні та потенційної трансатлантичної торговельної війни.

Брюссель буде висловлювати звичне занепокоєння щодо прав людини в Тибеті, Сіньцзяні та Гонконгу, а Пекін, як очікується, швидко відмахнеться від будь-якої критики.

Натомість найгарячіші дискусії, найімовірніше, точитимуться навколо підтримки Китаєм війни Росії проти України та того, що ЄС вважає несправедливою торговельною практикою Китаю, яка призвела до стрімкого зростання дефіциту в китайсько-європейській торгівлі на користь Пекіна.

На брифінгу для ЗМІ напередодні саміту офіційні представники Європейського Союзу наголосили, що від президентів ЄС очікують «прямоти, відкритості та конструктивності», але також «готовності відстоювати наші інтереси».

50 років дипломатичних відносин

Саміт мав на меті відзначити 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС, але не варто очікувати занадто багато люб'язностей чи конкретних результатів.

З огляду на те, що обидві сторони прагнуть продемонструвати свою «зелену» репутацію, в ЄС сподівалися, що вони принаймні погодять спільну декларацію щодо клімату, але дуже сумнівно, що навіть це вдасться втілити в життя.

Не варто очікувати занадто багато люб'язностей чи конкретних результатів

Це різко контрастує з самітом ЄС–Японія, що відбувся напередодні в Токіо, де очікувалася 24-сторінкова декларація, що охоплювала широкий політичний порядок денний, включаючи прогрес у двосторонніх зв'язках у сфері безпеки та угоду щодо рідкісноземельних металів.

Ключовою зустріччю в Пекіні, на яку слід звернути увагу, є ранкова сесія, коли фон дер Ляєн і Коста проведуть «геостратегічну» дискусію з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Чи зняті маски щодо України?

Україні буде приділено велику увагу на зустрічі, яка відбудеться лише через кілька тижнів після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив європейським дипломатам у Брюсселі, що його країна не може змиритися з поразкою Росії у війні.

Брюссель тривалий час намагався не надто антагонізувати Китай у цьому питанні, але, схоже, маски, принаймні до певної міри, були зняті.

Чиновники ЄС відкрито заявляють, що 80% товарів подвійного призначення, які використовує Росія у своїх військових діях, походять з Китаю. Брюссель також критикує постійний експорт Пекіном до Москви таких компонентів, як двигуни для безпілотників.

Китай також став мішенню, як прямо, так і опосередковано, в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії, узгодженому минулого тижня.

Брюссель зараз почувається впевнено і може знайти одностайність, щоб націлитися на Пекін

Кілька китайських компаній і кілька фінансових установ потрапили до чорного списку, а Міністерство торгівлі Китаю вже розкритикувало цей крок.

Той факт, що Брюссель зараз почувається впевнено і може знайти одностайність, щоб націлитися на Пекін у такий спосіб, є чимось новим.

Очікується, що нові обмеження ЄС, такі як заборона нафтопродуктів, вироблених з російської нафти і перероблених у третіх країнах, також опосередковано вплинуть на Китай.

Чиновник ЄС, який бере участь у підготовці саміту, сказав Радіо Свобода, що жодних серйозних змін у «партнерстві без обмежень» Пекіна з Москвою не очікується, але Брюссель сподівається на скромні кроки, такі як посилення митного та фінансового контролю за товарами подвійного призначення.

Дефіцит торгівлі

Післяобідня дискусія з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном буде присвячена економічним відносинам і, як очікується, буде такою ж делікатною.

ЄС і Китай є другими найбільшими торговельними партнерами один для одного з обсягом торгівлі, що сягає 2,3 мільярда доларів США щодня.

Але Брюссель дратує саме дефіцит торгівлі.

Порівняно з минулим роком він подвоївся до нинішніх 350 мільярдів доларів, а субсидії, бар'єри на шляху закупівель та експортний контроль, були названі ЄС справжніми подразниками.

У Пекіні не очікують значних проривів

У Пекіні не очікують значних проривів, але чиновники ЄС сподіваються, що Китай принаймні визнає занепокоєння і зробить кроки для стимулювання внутрішнього попиту або усунення дисбалансів.

Брюссель також натякне на можливі заходи у відповідь, посилаючись на минулі дії проти китайських електромобілів та молочних продуктів.

Але питання в тому, наскільки далеко ЄС дійсно готовий зайти.

ЄС покладається на Китай у постачанні критично важливих мінералів і постійних магнітів – товарів, без яких неможливі практично всі сучасні технології.

І, незважаючи на всі зусилля ЄС, спрямовані на укладення нових торговельних угод з такими країнами, як Австралія, Індія та Індонезія, щоб «знизити ризики» з боку Китаю, дефіцит не вдасться покрити негайно. Пекін це також знає.

А ще є делікатне питання відносин між ЄС та США.

Якщо найближчими днями не вдасться укласти угоду, американські 30-відсоткові тарифи вдарять по ЄС 1 серпня, і Брюссель готовий вдарити у відповідь контрзаходами на американські товари вартістю в мільярди доларів, що підірве трансатлантичну торгівлю.

Один з дипломатів ЄС сказав Радіо Свобода, що це «перспектива, від якої китайці потирають руки в повному захваті», оскільки Пекін вже давно прагне вбити клин між Брюсселем і Вашингтоном.

Отже, очікується, що в найближчі кілька днів Китай дуже активно просуватиме наратив про те, що він, разом з Європою, тепер представляє міжнародний торговельний порядок, заснований на правилах, і що справжній спотворювач торгівлі та протекціонізму перебуває не в Пекіні, а у Вашингтоні.

Залежно від того, що відбувається з трансатлантичними торговельними переговорами, ЄС може просто піддатися спокусі такої риторики.