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Тарифи США проти Європи загрожують торговельною війною?

Будівля Єврокомісії в Брюсселі, Бельгія
Будівля Єврокомісії в Брюсселі, Бельгія

Сполучені Штати минулими вихідними пригрозили Євросоюзу 30-відсотковими тарифами. Це спіткало Брюссель якраз тоді, коли там вважали трансатлантичну торговельну угоду близькою до укладення.

Блок ще сподівається на угоду до дедлайну 1 серпня, коли мають набути чинності каральні тарифи США. Водночас у ЄС підготували контрзаходи, і це збільшує загрозу торговельної війни із серйозними наслідками для світової економіки відповідно.

Справедливо відзначити, що заява Дональда Трампа від 12 липня про запровадження загального 30-відсоткового мита на весь імпорт з блоку з 27 країн стала справжнім шоком.

Відколи президент США вперше пригрозив ЄС, а разом із тим – більшості своїх торговельних партнерів у всьому світі – жорсткими торговельними заходами на початку квітня, – Брюссель прагне до компромісу.

Президент Дональд Трамп під час зустрічі з кронпринцем Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль Халіфою в Овальному кабінеті Білого дому. Вашингтон, США, 16 липня 2025 року
Президент Дональд Трамп під час зустрічі з кронпринцем Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль Халіфою в Овальному кабінеті Білого дому. Вашингтон, США, 16 липня 2025 року

Дипломати та політики ЄС вважають трансатлантичну угоду надзвичайно близькою й натякають на можливість узгодити щось на кшталт 10-відсоткового базового тарифу з винятками та квотами для різних галузей промисловості. Ці деталі можна було б опрацьовувати на пізнішому етапі.

На умовах анонімності вони сказали, що розглядають раптовий поворот Білого дому як «переговорну тактику», спрямовану на забезпечення кращої угоди. Надто – для американських технологічних компаній, що стикаються зі збільшенням європейських податків.

Із наближенням крайнього терміну 1 серпня, коли мають почати діяти 30-відсоткові тарифи США, у ЄС все ще сподіваються, що про щось вдасться домовитися. Навіть якщо це буде чергова відстрочка на кілька місяців.

Мета – повернутися до 10-відсоткових тарифів або чогось близького до цієї цифри, причому 15 відсотків розглядаються як абсолютний максимум, який ЄС готовий прийняти без вжиття заходів у відповідь.

Прапори перед самітом ЄС - США у штаб-квартирі Європейського Союзу. Брюссель, 15 червня 2021 року
Прапори перед самітом ЄС - США у штаб-квартирі Європейського Союзу. Брюссель, 15 червня 2021 року

Мільярди на контрзаходи

Тим часом Єврокомісія працює над цими контрзаходами. Фактично – складає 200-сторінковий перелік американських товарів, по яких можна вдарити.

Діставши на зустрічі в Брюсселі 14 липня згоду міністрів торгівлі ЄС, Єврокомісія пропонує контрзаходи на суму 72 мільярди євро (84 мільярди доларів). Вони охоплять усе: від літаків, автозапчастин, алкогольних напоїв – наприклад, бурбону, – до дрібніших товарів, як-от: запальничок і курильних трубок.

Це доповнює ще один комплекс контрзаходів на суму 21 мільярд євро (24,5 мільярда доларів), підготовлений у відповідь на американські мита на європейську сталь та алюміній. Ці мита США мають набути чинності 6 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп. Комбінація архівних фото, створена 7 липня 2025 року
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп. Комбінація архівних фото, створена 7 липня 2025 року

З огляду на те, що початкова пропозиція щодо контрзаходів, з якою ознайомилося Радіо Свобода, становила майже 100 мільярдів євро (116 мільярдів доларів), можна зробити висновок, що блок дуже прагне не здаватися надто агресивним щодо Вашингтона.

Угода – все ще бажаний результат, а не ескалація в дусі «око за око». І – не безпідставно, адже економіка ЄС орієнтована на експорт.

Хоча ще немає остаточних розрахунків того, як повномасштабна трансатлантична торговельна війна вплине на економіку Європи та США, комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович попередив, що 30-відсотковий тариф фактично ліквідує торгівлю між двома сторонами.

Побоювання щодо рецесії

Це жахлива перспектива, зважаючи, що торік двостороння торгівля товарами та послугами між ЄС та США сягнула 1,68 трильйона євро (1,96 трильйона доларів США).

Це приблизно третина всієї світової торгівлі.

Компанії ЄС та США інвестували 4,7 трильйона євро (5,5 трильйона доларів США) у ринки один одного. Не всі наслідки стануть одразу явними. Та очевидно, що ставки – високі.

Економісти ЄС нещодавно знизили прогноз зростання ВВП єврозони 2025 року з 1,3 відсотка до 0,9, прогнозованого наприкінці 2024 року. Це пов’язано з загрозою тарифів.

Вони також попередили про майбутню рецесію.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо та єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ (торгівля) обговорюють відносини ЄС і США. Брюссель, Бельгія, 14 липня 2025 року
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо та єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ (торгівля) обговорюють відносини ЄС і США. Брюссель, Бельгія, 14 липня 2025 року

Німеччина – економічний гігант Європи, сподівалася на зростання після двох років рецесії. Але тепер побоюється, що останні тарифи можуть скоротити цьогоріч її економіку на 0,5 відсотка.

Берлін вважає, що щомісяця втрачатиме 1 мільярд євро (1,2 мільярда доларів США) експорту США.

Це серйозний удар для країни, яка імпортує найбільшу частку американських товарів у блоці та своєю чергою є найбільшим експортером до Сполучених Штатів. Причому особливо вразлива її прибуткова автомобільна промисловість.

Але це не обмежується Німеччиною та європейською автомобільною промисловістю.

Автомобілі виробника BMW у порту Гуанчжоу на півдні Китаю, 22 лютого 2025 року
Автомобілі виробника BMW у порту Гуанчжоу на півдні Китаю, 22 лютого 2025 року

Інші країни та галузі промисловості також ризикують втратити, зокрема, бренди класу люкс та фармацевтична продукція.

Бізнес-лобі Італії вже заявило, що навіть 10-відсотковий тариф США може означати втрату 20 мільярдів євро (23 мільярди доларів) та майже 120 000 робочих місць.

Близько 90 відсотків усього французького коньяку експортується до Сполучених Штатів, а 53 відсотки експорту Ірландії до країн за межами ЄС прямує через Атлантику.

Обґрунтування американських тарифів значною мірою випливає з переконання адміністрації Трампа, що ЄС був «несправедливим» щодо Сполучених Штатів у торгівлі. Зокрема – застосовуючи нетарифні бар'єри, наприклад, податки на цифрові послуги.

Тарифи розглядаються як спосіб зменшення або усунення дефіциту торговельного балансу (нинішній розрив між ЄС та США становить близько 50 мільярдів доларів на користь Євросоюзу) та сприяння поверненню робочих місць у виробництві до Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп вітає прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні біля входу у Білий дім у Вашингтоні, США, 17 квітня 2025 року
Президент США Дональд Трамп вітає прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні біля входу у Білий дім у Вашингтоні, США, 17 квітня 2025 року

Непевний результат

Ще досі немає єдиної думки, чи це спрацює.

ЄС вказує, що експорт США до блоку забезпечує 2,3 мільйона робочих місць у Сполучених Штатах, а європейські інвестиції в країну створюють зайнятість для 3,4 мільйона людей.

Найбільшим залишається побоювання, що Сполучені Штати постраждають від зниження темпів зростання та інфляції.

Ринки не пережили різкого падіння, як це сталося у квітні, коли стало відомо про американські тарифи. Хоча вони знову впали через нову невизначеність. Інвестори досі переконані, що якоїсь угоди можливо досягнути.

Тим не менше, очікується, що економічне зростання США у 2025 році сповільниться порівняно з минулим роком. І хоча інфляція все ще не надто висока, за будь-які тарифи, зрештою, заплатять споживачі.

Хоча трансатлантична торгівля триватиме, ймовірно, у зменшених обсягах, дуже показово, що посадовці Єврокомісії подорожують усім світом задля укладення потенційних угод про вільну торгівлю.

Єврокомісія сподівається незабаром фіналізувати угоди з Австралією та Індією. Можливо, навіть схвалити пакт з торговельним блоком Меркосур (Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай) – угоду, яка розробляється вже понад чверть століття.


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    Рікард Йозвяк

    Редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи​. Раніше працював кореспондентом РВЄ/РС у Брюсселі

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