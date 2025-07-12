Президентка Єврокомісії відреагувала на заяву Трампа про 30% мита для ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про 30% мита на товари з Євросоюзу.

«30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики», – написала вона у соцмережі Х.

За її словами, Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон запровадить з 1 серпня мито у розмірі 30% на товари з Євросоюзу та Мексики.

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Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Але для країн Євросоюзу вона становитиме 20%.

За тиждень це рішення було призупинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами. Зокрема, з ЄС тривали переговори.

Нещодавно Трамп заявив, що дедлайн щодо запровадження тарифів на імпорт з інших країн, який спливає 9 липня, на 1 серпня.



