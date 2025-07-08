Трамп оголосив, що мита почнуть діяти з 1 серпня, більше відстрочок не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що дедлайн щодо запровадження тарифів на імпорт з інших країн, який спливає 9 липня, на 1 серпня.

«Відповідно до листів, надісланих до різних країн учора, та листів, які будуть надіслані сьогодні, завтра та протягом наступного короткого періоду, тарифи почнуть сплачуватися з 1 серпня 2025 року», – написав він у соцмережі Truth Social,

За його словами, ця дата вже не змінюватиметься.

«Іншими словами, всі кошти мають сплачуватися від 1 серпня 2025 року – жодних відстрочок не буде», – додав президент США.

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Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт анонсувала, що Трамп підпише указ про перенесення граничного терміну для досягнення торговельних угод зі США, які можуть допомогти уникнути підвищення мита, з 9 липня на 1 серпня.

На початку квітня Трамп запровадив мита 10% майже для всіх країн світу, а для багатьох – ще й надбавки до цього базового тарифу. За тиждень це рішення було припинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами. Наразі такі угоди США уклали лише з Великою Британією та В’єтнамом, кілька домовленостей було досягнуто також з Китаєм. Переговори з ЄС тривають, за даними джерел Reuters, Трамп поки не надсилатиме керівництву ЄС листа про мито.