Трамп надіслав лідерам Японії та Казахстану листи про мита

Президент США Дональд Трамп надіслав офіційні листи лідерам кількох країн, у яких повідомив їм про запровадження з 1 серпня 2025 року нових імпортних мит щодо товарів із цих держав. Копії листів Трамп опублікував у мережі Truth Social.

Відомо, що вже надіслано листи на адресу керівників Японії, Південної Кореї, Казахстану та Малайзії – про мита у розмірі 25%, Лаосу та М’янми – про 40-відсоткові мита та ПАР – про мита 30%. Як повідомили в Білому домі, всього такі листи отримають керівники понад 10 країн.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Трамп підпише указ про перенесення граничного терміну для досягнення торговельних угод зі США, які можуть допомогти уникнути підвищення мита, з 9 липня на 1 серпня.

В опублікованих листах Трамп пише про зацікавленість США у торгівлі з відповідною країною і водночас стверджує, що зараз вона відбувається на невигідних для США умовах. Президент повідомляє іноземним лідерам про розміри мита з 1 серпня і далі пише, що цей розмір може в майбутньому змінюватись залежно від відносин Сполучених Штатів із тією чи іншою країною.

Після вступу на посаду в січні цього року Трамп неодноразово заявляв про запровадження нових мит щодо інших держав або намір їх запровадити. Необхідність цього кроку він пояснював негативним сальдо торговельного балансу США з іншими країнами, а також їхньою торговельною політикою, яку він називав невигідною для Сполучених Штатів.

На початку квітня Трамп запровадив мита 10% майже для всіх країн світу, а для багатьох – ще й надбавки до цього базового тарифу. За тиждень це рішення було припинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами. Наразі такі угоди США уклали лише з Великою Британією та В’єтнамом, кілька домовленостей було досягнуто також з Китаєм. Переговори з ЄС тривають, за даними джерел Reuters, Трамп поки не надсилатиме керівництву ЄС листа про мито.

Трамп також прокоментував саміт БРІКС у Бразилії, погрожуючи запровадити проти членів цього об’єднання додаткові мита 10% у разі, якщо вони проводитимуть «антиамериканську» політику. До членів БРІКС входить Росія, яку перше оголошення про мита не зачепило – в Білому домі пояснили це тим, що через санкції США зараз практично не торгують із Москвою.