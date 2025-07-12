Трамп оголосив про 30% мита на товари з ЄС та Мексики

Вашингтон запровадить з 1 серпня мито у розмірі 30% на товари з Євросоюзу та Мексики. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ми стягуватимемо з товарів з країн ЄС мито лише 30% для того, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС», – написав Трамп у листі на ім’я голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Водночас президент США не відкинув можливості продовжити переговори з Євросоюзом.

Аналогічний лист Трамп надіслав президенту Мексики Клаудії Шейнбаум. У документі йдеться про те, що Мексика так і не змогла зупинити роботу наркокартелів у США.

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На початку квітня Трамп запровадив мита 10% майже для всіх країн світу, а для багатьох – ще й надбавки до цього базового тарифу. За тиждень це рішення було припинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами. Наразі такі угоди США уклали лише з Великою Британією та В’єтнамом, кілька домовленостей було досягнуто також з Китаєм.

Нещодавно Трамп заявив,що дедлайн щодо запровадження тарифів на імпорт з інших країн, який спливає 9 липня, на 1 серпня.



