ЄС може виділити 100 млрд євро Україні в наступному довгостроковому бюджеті – фон дер Ляєн

Європейська комісія запропонувала макрофінансову допомогу Україні в наступному довгостроковому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки.

«Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України», – сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи новий бюджет на пресконференції.

За словами президентки Єврокомісії, ці кошти поповнять уже створений Ukraine Facility – інструмент ЄС, розроблений для підтримки України з 2024 до 2027 року. На цей період він складає 50 мільярдів євро.

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Вони призначені для задоволення негайних фінансових потреб України під час війни, а також – для реконструкції, реформ і модернізації.

«Ці 100 мільярдів надходять до вже наявного фонду України. Він був створений главами держав та урядів, а також у межах необхідного процесу спільного законодавства. Отже, фонд існує. Він був поповнений 50 мільярдами євро під час проміжного перегляду (бюджету на 2021-2027 роки – ред.)… І ці 100 мільярдів – пропозиція, щоб поповнити цей фонд, призначений для відновлення України», – підкреслила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії, втім, не відповіла на запитання, як переконуватимуть погодити запропонований бюджет Віктора Орбана, який уже розкритикував ідею виділення коштів Україні й наголосив, що Угорщина не погоджується.

«У виграші від нового плану Брюсселя опинилася Україна, оскільки Єврокомісія виділяє їй величезні гроші. Головною стороною, що програла, є європейці, зокрема, фермери, які можуть опинитися в дуже складній ситуації», – сказав 16 липня Орбан у відеозверненні, яке транслював телеканал М1.

Проєт бюджету, запропонований Єврокомісією, ще мають схвалити Європарламент і лідери країн-членів ЄС – одностайно. Затвердити його необхідно до кінця 2027 року.

У нинішньому бюджеті Євросоюзу, розрахованому на 2021-2027 роки, на потреби України закладено 50 мільярдів євро у вигляді кредитів і ґрантів. Їх виплачують траншами, останній передбачено, відповідно, на 2027 рік.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року з бюджету ЄС, зусиллями окремих держав-членів і в межах різноманітних ініціатив, як-от, використання прибутків від заморожених російських активів, Євросоюз мобілізував на підтримку України майже 165 мільярдів євро.

Це включає в себе військову, економічну, гуманітарну допомогу. Не всі ці кошти Україна вже отримала – деякі з ініціатив розраховані на середньострокову перспективу, й виплати за ними тривають.

ООН оцінює загальну вартість реконструкції та відновлення України в 506 мільярдів євро протягом наступного десятиліття.



