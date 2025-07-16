ЄС запровадив додаткові санкції за дестабілізуючі дії Росії за кордоном

Європейський Союз запровадив додаткові санкції проти дев’яти осіб та шести організацій, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, зокрема через маніпуляцію з інформацією та втручання. Про це 15 липня повідомила Рада ЄС.

У список потрапило державне підприємство «Російська телерадіомовна мережа» (РТРС) разом з його генеральним директором та директором Департаменту координації розвитку інфраструктури зв'язку на нових територіях.

У ЄС вважають, що РТРС відіграє ключову роль в «ефективній заміні усталених українських систем мовлення в окупованих регіонах мережею, яка транслює контент, затверджений урядом Росії, з метою придушення інакомислення, узгодження місцевого населення з російською політикою та делегітимізації управління Україною на окупованих територіях».

Також у списку 841-й окремий центр радіоелектронної боротьби у Калінінградській області та двоє його високопоставлений співробітників.

Євросоюз перебої в роботі сигналів GNSS у кількох європейських країнах пов'язує з діяльністю радіоелектронної боротьби з Калінінграда, включаючи глушіння та підробку сигналів GNSS.

Під європейські обиеження також потріпили Асоціація журналістів БРІКС, Фонд боротьби з несправедливістю, Центр геополітичної експертизи..

Рада ЄС також включила до списку офіцера ГРУ, різних пропагандистів, а також Євгена Шевченка та його веб-компанію Tigerweb. Остання поширювала проросійський контент, спрямований проти кількох західних країн, зокрема Франції.

Загалом обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю Росії зараз застосовуються до 47 фізичних та 15 організацій.





У травні міжнародна правозахисна компанія Global Rights Compliance і проєкт із документування воєнних злочинів The Reckoning Project опублікували звіт, в якому наводять докази систематичного використання Росією інформації як зброї під час повномасштабного вторгнення в Україну з метою приховування міжнародних злочинів і саботажу зусиль із притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, автори звіту проаналізували використання Росією «інформаційних алібі» – ретельно спланованої техніки, що передбачає попереднє поширення неправдивої інформації з метою відвернення уваги від відповідальності за злочини, вчинені фактичним злочинцем.



