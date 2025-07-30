Трамп: США матимуть «дуже справедливу угоду» з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Китаєм просуваються, і він очікує, що обидві сторони досягнуть справедливої угоди щодо торгівлі.



«Ми рухаємося разом з Китаєм. У нас все добре з Китаєм. Я думаю, що все складеться дуже добре. Ми у згоді, я думаю, що у нас буде дуже справедлива угода з Китаєм», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Напередодні після дводенних переговорів у Стокгольмі китайської делегації з представниками адміністрації США обидві сторони заявили про намір продовжити дію «тарифного перемир’я».

Цього року США та КНР багаторазово збільшили один для одного тарифні ставки на імпорт, що призвело до крайньої нестабільності у глобальних ланцюжках поставок. Однак після переговорів, які відбулися у травні в Женеві, сторони домовилися тимчасово знизити мито. Ця домовленість діє до 12 серпня. Десятки інших країн ризикують зіткнутися з посиленням американської тарифної політики вже в п'ятницю, 1 серпня, якщо не досягнуть торгової угоди з Вашингтоном.

Також Дональд Трамп погрожує запровадити 100-відсоткове мито на імпорт для Росії та її торгових партнерів, якщо у відведений термін Москва не досягне домовленості з Києвом про припинення вогню в Україні.

Китай, а також Індія, є одним із найбільших імпортерів російської нафти.



