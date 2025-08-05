Трамп заявляє, що нижчі ціни на нафту зупинять війну Путіна

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що нижчі ціни на нафту завдадуть удару по фінансованій нафтою військовій машині президента РФ Володимира Путіна.

«Якщо ви помітили, OPEC і OPEC+ нарощують видобуток. Вони хочуть добувати ще більше, оскільки, я так думаю, хочуть зробити мене щасливим, тому що, якщо енергоносії досить подешевшають, Путін припинить вбивати людей. Це було б добре. Тому що гинуть і його власні люди, і українці не будуть», – сказав президент в ефірі телеканалу CNBC.



«Путін перестане вбивати людей, якщо ціни на енергоносії знизяться ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, бо його економіка ослабла», – додав Трамп.



Ці коментарі з’явилися після того, як відносини між Москвою та Вашингтоном, які були теплими на початку другого терміну Трампа на посаді, незважаючи на війну, в останні тижні погіршилися.

У вівторок світові ціни на нафту впали на 1% на тлі повідомлення групи OPEC+ про домовленість збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на день аж до вересня. Наразі російська нафта марки Urals торгується на рівні 65.17 доларів, нафта сорту Brent – 68.11.

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29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

Водночас Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф прибуде до Росії цього тижня.