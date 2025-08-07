Рубіо: ключовим елементом завершення війни України та РФ є територіальне питання

Ключовим елементом завершення війни між Росією та Україною стане територіальне питання, заявив 6 серпня держсекретар США Марко Рубіо, якого цитує Reuters.

Рубіо зазначив, що вперше з 20 січня (день інавгурації президента США Дональда Трампа) з’явилася конкретика в тому, чого Росія може вимагати для завершення війни. За його словами, момент, коли Трамп має ухвалювати остаточне рішення щодо нових санкцій проти Росії, ще не настав.

Рубіо також повідомив, що найближчими днями може відбутися телефонна розмова між Трампом та Путіним, проте на цей час такий дзвінок не запланований.

Відповідаючи на запитання про можливе запровадження вторинних санкцій проти Росії 8 серпня, держсекретар сказав, що президент ухвалить рішення впродовж найближчих 24–36 годин. Щодо можливості проведення зустрічі Трампа та Путіна наступного тижня Рубіо наголосив, що це залежить від того, наскільки успішно просунуться переговори між сторонами найближчим часом.

У Вашингтон вважають, що на певному етапі на переговорах має бути оголошено про запровадження режиму припинення вогню, додав Рубіо.

Повідомлення про можливі прямі переговори Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним, а також потенційну тристоронню зустріч американського, українського та російського президентів з’явилися після спілкування 6 серпня спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна.

Розмова в Москві відбулася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

Кілька днів тому у Кремлі заявили, що Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова.