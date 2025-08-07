Зеленський анонсував розмови з лідерами Німеччини, Франції та Італії – після нових заяв Трампа про війну

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня анонсував «день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру».

«Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат. Вчора після нашої спільної розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з генсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Стуббом», – повідомив глава української держави.

За його словами, Україна має «пріоритети абсолютно чіткі».

«Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир... Третє – довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою», – наголосив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп увечері 6 серпня за часом Вашингтона (це була вже ніч 7 серпня в Києві) заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» зустрічі з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Водночас Трамп указав, що розмову його спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним у Москві 6 серпня не можна назвати проривною. Американський лідер також припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією.

Раніше видання The New York Times (NYT) повідомило, що президент Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня. За даними видання, невдовзі після цього він планує провести зустріч між собою, Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Жоден європейський лідер не буде залучений.

Дипломатичне джерело з ЄС також повідомило Радіо Свобода, що особиста зустріч Трампа та Путіна, схоже, готується.

Читайте також: «Схоже, Росія зараз більше налаштована на припинення вогню» – Зеленський

Це повідомлення з’явилося після зустрічі 6 серпня спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

Кілька днів тому у Кремлі заявили, що Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова.