«Скоординували позиції з Німеччиною» – Зеленський обговорив із Мерцом ситуацію у війні після заяв Трампа

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про ймовірну підготовку зустрічі лідерів США та РФ провів 7 серпня телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

«Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи... Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», – написав глава української держави за підсумками розмови.

За словами Зеленського, українські високопосадовці «скоординували позиції з Німеччиною» та «домовилися ще переговорити з Фрідріхом».

«Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну», – додав президент України.

В офісі Мерца також повідомили про розмову, зазначивши, що канцлер запевнив президента України у своїй подальшій підтримці.

За повідомленням, Мерц і Зеленський «високо оцінили посередницькі зусилля американського президента і погодилися, що Росія повинна припинити свою агресивну війну, яка суперечить міжнародному праву», а також домовилися підтримувати тісний контакт із європейськими партнерами та Сполученими Штатами.

Розмова Зеленського і Мерца відбулася на тлі повідомлень із Москви про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Президент США Дональд Трамп увечері 6 серпня за часом Вашингона повідомив, що має намір «дуже скоро» провести переговори з президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Водночас Трамп указав, що розмову його спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним у Москві 6 серпня не можна назвати проривною. Американський лідер також припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією.

Дипломатичне джерело з ЄС також повідомило Радіо Свобода, що особиста зустріч Трампа та Путіна, схоже, готується.

Це повідомлення з’явилося після зустрічі 6 серпня спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

Кілька днів тому у Кремлі заявили, що Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова.