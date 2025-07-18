Україна навряд чи зможе вcтупити до Євросоюзу до 2034 року – Мерц

Україна навряд чи зможе вcтупити до Євросоюзу до 2034 року, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні.

За його словами, «вступ навряд чи відбудеться на етапі, який вплине на середньострокові фінансові плани блоку, розраховані до 2034 року».

«Для нас абсолютним пріоритетом є, перш за все, зробити все можливе, щоб припинити цю війну», – акцентував Мерц.

Канцлер наголосив, що відбудова України триватиме кілька років.

«Потім ми поговоримо про відбудову України... але це займе кілька років... Це, ймовірно, навіть не вплине на поточні середньострокові фінансові перспективи ЄС», – сказав канцлер.

Раніше президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підтримала початок переговорів із Україною, вказавши на важливість подальшої сильної підтримки України, в тому числі майбутнього членства.

Прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи», блокує Угорщина. Саміт лідерів Євросоюзу 26 червня не змінив цієї ситуації.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, нині пояснює це тим, що країна – у стані війни.



