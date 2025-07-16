ЗМІ: Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї для України

Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї через прагнення президента Емманюеля Макрона домогтися розвитку насамперед європейської оборонної промисловості. Про це пише Politico з посиланням на двох французьких чиновників.

Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджетні видатки і зменшити його приголомшливий дефіцит.



Позиція Франції із цього питання відрізняється від позиції Німеччини. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц привітав ініціативу Трампа, а міністр оборони Борис Пісторіус вже обговорив з міністром оборони США продаж Німеччини комплексів протиповітряної оборони Patriot для їхньої передачі Україні. Politico із посиланням на німецьких чиновників взагалі називає всю запропоновану Трампом схему спочатку німецькою ідеєю.



Мерц, як пише видання, вважає, що купівля американської зброї є єдиним способом швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням. Схему підтримали також, зокрема, Нідерланди та Великобританія, а також низка інших країн.



Серед тих, хто на даний момент не має наміру брати участь у закупівлі зброї в США для України, окрім Франції, також Угорщина, яка взагалі не постачає Україні зброю, та Чехія, яка навпаки – активно підтримує Київ. Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Прага зосередиться на «інших шляхах» допомоги Україні. За інформацією газети La Stampa, до ініціативи не приєднається й Італія.



Медіа оцінюють можливі обсяги постачання зброї зі США за допомогою союзників по НАТО у 10 мільярдів доларів. Відомо, що мають бути поставлені зокрема системи Patriot, а також боєприпаси та ракетне озброєння. Дональд Трамп при цьому відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет і заявив, що не підтримує завдання ударів по Москві.



Заява Трампа про допомогу Україні, хоча загалом і була зустрінута в ЄС із схваленням, все ж таки викликала неоднозначну реакцію. Зокрема глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас у висловила думку, що Вашингтон має «розділити тягар» постачання озброєнь Україні.



«Якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший, то насправді ви її не надаєте», – цитує Каллас агентство France Presse.

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14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.